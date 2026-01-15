الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

المقاولون العرب يحجز مقعده بدور الثمانية في كأس عاصمة مصر

المقاولون
المقاولون
كأس عاصمة مصر، ضمن المقاولون العرب صعوده لدور الثمانية في كأس عاصمة مصر محتلا المركز الثاني في المجموعة  الأولى ومنتظرا الترتيب النهائي فقط بناء على نتيجة مباراة إنبي والمحلة غدا في نفس المجموعة.

وكان فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، فاز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد بالمواجهة التي جرت مساء اليوم الخميس، بكأس عاصمة مصر (موسم 2025/2026).

وأقيمت مباراة المقاولون العرب مع نظيره سيراميكا كليوباترا، على استاد عثمان أحمد عثمان  بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف فوز المقاولون العرب إسلام جابر في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.
 

بهذه النتيجة، رفع ذئاب الجبل رصيده إلى 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات على حساب الأهلي (3/0) وإنبي (2/1) وسيراميكا كليوباترا، بينما حسم التعادل (0/0) مواجهة طلائع الجيش، وغزل المحلة (1/1) ليتأهل للمرحلة المقبلة من البطولة
 

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: حسن شاكوش وإبراهيم القاضي، ونادر هشام وأحمد تيتو.

خط الوسط: عمر الوحوش وإسلام جابر، ومحمد عبدالناصر وجواكيم أوجيرا.

خط الهجوم: عبدالرحمن سمانة وحازم العسكري.

الجريدة الرسمية