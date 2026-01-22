الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس الآن، غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار قد تصل ليلا للقاهرة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود غطاء سحابي على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من شمال البلاد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مساء.

حالة الطقس غدا، رياح وأتربة ورمال تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء ودافئ على  شمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الخميس حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

حالة الطقس غدا، رياح وأتربة ورمال تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الخميس في القاهرة والمحافظات

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس
ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حالة الطقس الآن، غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار قد تصل ليلا للقاهرة

سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية