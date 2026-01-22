الخميس 22 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال البحر الأحمر وشمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وذلك خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس غدا، رياح وأتربة ورمال تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس اليوم الخميس

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء ودافئ على شمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15
  

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية انخفاض الرؤية الأفقية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس نشاط الرياح والأتربة

