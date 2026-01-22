انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

18 حجم الخط

شهد محيط مشرحة مستشفى المنصورة الدولي انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة بمحافظة الدقهلية، لحظة خروج الجثامين لتشييعها الى مثواها الأخير.

وكانت مدينة المنصورة شهدت واقعة مأساوية حيث لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم في حريق هائل داخل شقة سكنية بعقار مكون من 4 طوابق بشارع الثانوية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بسبب ماس كهربائي.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حريق في منزل بشارع الثانوية "دائرة القسم".

ماس كهربائي

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وسيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع خليل المتفرع من شارع الثانوية بمدينة المنصورة، وتحديدا بالطابق الأخير من المنزل نتيجة حدوث ماس كهربائي أدى الى التهام محتويات الشقة.

وكما انتقل الدكتور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة يرافقه الدكتور طارق جاد نائب رئيس الحي والدكتورة سهام نائبة رئيس الحي وبلال مدير الأزمات والكوارث ووليد عبادة مدير الإشغالات وفادي مدير المتابعة الميدانية وأحمد طرباي نوبتجي الإدارة الهندسية ونشأت مدير الإشغالات الفترة المسائية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد أن تحولت الشقة إلى كتلة من اللهب وانبعث منها دخان كثيف، نتيجة الوصلات الكهربائية العشوائية التي تسببت في ماس كهربائي.

أسماء الضحايا في الحريق

وأسفر الحريق عن مصرع “سليم نور الدين عماد مصطفى ”9 سنوات"، وشقيقيه “سليمان”، 6 سنوات، “سفيان”، 4 سنوات"، وتم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي، مرتبة بالترتيب من الأكبر إلى الأصغر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

