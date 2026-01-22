الخميس 22 يناير 2026
تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

تعطل الحركة المرورية
تعطل الحركة المرورية بالطريق الصحراوي، فيتو
شهد طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي تعطل الحركة المرورية بسبب أعمال فتح كوبري العامرية، وبالتزامن مع افتتاح الكوبري بشكل كامل بعد أعمال تطوير وتعديل استمرت لمدة عامين.

تعطل الحركة المرورية بالطريق الصحراوي 

وأدى تعطل الحركة المرورية بالطريق الصحراوي إلى شلل في الطريق بالاتجاهين من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس وسط زحام شديد للسيارات على الطريق.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح  كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل، ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من المسئولين.

افتتاح كوبري العامرية 

وكوبري  العامرية على الطريق الصحراوي يبلغ طوله 1200 متر بالمطالع والمنازل بواقع ٥ حارات مرورية، وهو أحد الأعمال الصناعية الكبري بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح ) الجاري تنفيذه والذي سيشكل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات الحديثة في مصر.

