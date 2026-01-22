الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم
18 حجم الخط

يعد السكر من من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ويدخل في عدد كبير من الصناعات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، حيث يواصل   سعر السكر اليوم، استقراره في السوق.

أسعار السكر اليوم   

وسجل سعر كيلو السكر اليوم الخميس ما بين 28 و32 جنيهًا في السوق المحلي.

وتختلف الأسعار حسب نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة. 

سعر السكر التمويني 

واستقر  سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين. 

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السكر صناعة السكر اسعار السكر اسعار السكر اليوم سعر السكر التمويني

مواد متعلقة

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 15-1-2026 في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

مصرع رئيس تفتيش محكمة العدل السابق في حادث سير بالبحيرة

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية