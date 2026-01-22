رحمة أحمد تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب وسبب اعتزالها

18 حجم الخط

حرصت الفنانة رحمة أحمد على الرد على بعض الأنباء التي تم تداولها مؤخرا، والتي ادعت أن ارتدائها الحجاب هو سبب تركها لمجال الفن.

حقيقة ارتداء رحمة أحمد الحجاب

وكتبت رحمة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا مقولتش اتحجبت زي ما الصفحات بتنزل، مع أن ده شيء يسعدني ومش معنى إني مش محجبة إني معرفش ربنا (ربنا عالم بالنوايا والناس مالهاش إلا الظاهر) أنا قولت كفاية تمثيل ومش معنى كده بقول أنا توبت، توبت دي لما أكون بستخدم مهنة التمثيل في حاجة حرام أو حاجة غلط والحاجات اللي اشتغلتها واختارتها أكبر دليل”.

وأكدت رحمة أحمد أن سبب ابتعادها عن الفن هو عشقها واحترامها الشديد له، فكتبت: “بالعكس أنا بحترم الفن جدا جدا ويمكن ده سبب ابتعادي عنه لأنى علشان اشتغل وأتواجد ويكون ليا أدوار حلوة مضطرة أدفع ثمن كبير سواء مجاملات أو إساءات أو تعدي عليا أو مساومات من بعض المخرجين والمنتجين وأحيانا نجوم. علشان أعمل الدور ده لازم أوافق ع حاجة معينه طبعا مش كل الناس كده ودي مهنة زي أي مهنه فيها الكويس والوحش، أنا بحترم الفن جدا وبحترم الفنانين اللي بجد”

وشددت رحمة على فخرها الشديد بما قدمته من أعمال سواء مسرحية أو تلفزيونية، وذلك برغم قلة عددها، موضحة: “واللي بيقول مين دي دي مظهرتش غير ف عملين تلاته أنا عملت أدوار بسيطة أه برغم إني عملت مسرح كتير وفي سنين شقى ودراسة وفخورة بيهم جدا حتى لو أنت شايفهم أدوار مهمشة”.

وأضافت: "جالي فرص أعمل أدوار أكبر وجتلي كثير بس المقابل كان هياخد حته من إنسانيتي وصدق مشاعري واللي عارفني عن قرب عارف أنا بتكلم في ايه، وحتى ده دفعت ثمنه غالي من الناس، اللي يقولي انتي كومبارس واللي بيقول أنتي مش لاقيه اللي يشغلك علشان الفرص المحترمة أو خليني أقول الفرص “الفنية “ اللي جتلي ف التمثيل كانت صغيرة وكنت بقبل بيها لأنها كلها أعمال محترمة لمخرجين فنانين محترمين، وقبل كل ده عندهم إنسانيه وأصول في الشغلانه، وأنا حاليا وبقالي فترة كبيرة واقعة ف صراع بين إني أكمل وأفضل قوية واستنى الفرصة اللي معتمدة ع موهبتي في عمل حقيقي محترم يحترم موهبتي وإنسانيتي أو أدفع تمن ده من حياتي النفسية والضغط المادي اللي بتعرضله لقلة الشغل، واستحمل كلام من الناس يوجع وياكل في نفسيتي بردو وأتحمل إهانة إني بختار اشتغل في أدوار صغيرة وأعمل مجهود كبير فيها، واللي في ناس بتوقفني في الشارع تكلمني عنها وتكون مبسوطة بيها ومستنية تسمع هشتغل تاني في ايه برغم أنها صغيرة جدا، ولا أبيع قلبي وأبيع صدق مشاعري وأتحول لكائن تاني معرفوش”.

واختتمت الفنانة رحمة أحمد منشورها قائلة: “الفنان المصري أكتر فنان مظلوم وأكتر فنان موهوب وكل العالم بيحترمه، خصوصا أنه بيشتغل في ظروف صعبه جدا وبراحة على الناس شوية لأن ف ناس ممكن يتكسر قلبها وتموت من كلمة أنت فاكر إنها عادية، وكلمة كومبارس اللي أنت فاكر أنك بتجرحني بيها دي متعرفش ف كواليسها أنا كنت بطلة وقوية إزاي”

