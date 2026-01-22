تعليم الفيوم: أوراق البوكليت وصلت لجان الإعدادية بدون مخالفات (صور)

18 حجم الخط

تابع الدكتور خالد خلف قببصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، خطوط سير سيارات أوراق الأسئلة لمواد اليوم الخميس (الدراسات الاجتماعية للعام والرياضية، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية ـ واللغة الانجليزية والخط العربي والتكنولوجيا للمدارس المهنية)، منذ خروجها من المركز الرئيسي لتوزيع، وحتي مراكز الأسئلة بالادارات التعليمية، ثم إلى لجان الامتحانات.

وأكد “قبيصي” أن أوراق البوكليت وصلت جميعها قبل موعد بدء الامتحانات بوقت كاف، ولم نرصد أي مخالفات أو مشكلات تعوق بداية الامتحانات.

مواد امتحان اليوم الخميس

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس آخر أيام امتحان الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2025/ 2026، طلاب الإعدادية العامة والرياضية يؤدون امتحانات الدراسات الاجتماعية للجميع، اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين في الشهادة الإعدادية العامة والرياضية 77684 طالب، ويؤدي طلاب الاعدادية المهنية البالغ عددهم 244 طالب امتحان مواد اللغة الإنجليزية والخط العربي والتكنولوجيا، وتبدأ الامتحانات الساعة 9 في كل الأقسام، وتنتهي بحسب مدة امتحان كل مادة.

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الأسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة إبلاغ مدير الإدارة بأي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسئوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

كما يتأكد المراقب الأول من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

