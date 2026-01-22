الخميس 22 يناير 2026
بـ "اللغة الأجنبية والهندسة"، طلاب الإعدادية بالشرقية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات

الشهادة الإعدادية 2026، يختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وذلك وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم.

امتحانات الشهادة الإعدادية، تعليم الشرقية تكشف حقيقة تأخر توزيع أسئلة الدراسات الاجتماعية

منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية

ومن جانبه، أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، من خلال تجهيز مقار اللجان، وتأمينها، وتوفير الملاحظين والمراقبين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

 

أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأضاف أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية على موقع فيسبوك.

الجريدة الرسمية