صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يختتم زيارة رسمية إلى المنيا

اختتم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر التابع لرئاسة مجلس الوزراء زيارة رسمية إلى محافظة المنيا استمرت يومين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لحماية الضحايا وتعزيز آليات التعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمعية والمحافظات.

وترأس وفد الصندوق السفيرة دينا الصيحي المدير التنفيذي للصندوق يرافقها أنجي البيطار مدير مشروع بالصندوق حيث استهل الوفد برنامج الزيارة بلقاء اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة كما جرى عقد اجتماعات موسعة مع مسؤولي وحدة حقوق الإنسان وخدمة المواطنين ولجان الحماية بالمحافظة.

وشهد اليوم الأول عقد جلسة مع لجنة حماية الطفل ورؤساء اللجان الفرعية تلاها زيارة مقر فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة نجاح التلاوي بالإضافة إلى زيارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا مسعدة وذلك لبحث آليات دعم وتمكين الفئات الأكثر احتياجا ودمج ضحايا الاتجار بالبشر اقتصاديا واجتماعيا.

وفي اليوم الثاني توجه وفد الصندوق إلى مديرية التضامن الاجتماعي، حيث التقى بعدد من الجمعيات الأهلية المعنية بالعمل المجتمعي ودعم الفئات الهشة أعقبها زيارة مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا ثم لقاء نيافة الأنبا مكاريوس أسقف مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس تأكيدا على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والدينية والمجتمع المدني في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر.

وتأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الرامية إلى تعزيز الشراكات المحلية وتفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للضحايا بما يسهم في ترسيخ قيم الحماية والعدالة الاجتماعية داخل المجتمع.

وفي سياق متصل أعلنت السفيرة دينا الصيحي قرب إطلاق خط ساخن مخصص لتلقي بلاغات الاتجار بالبشر مشيرة إلى استمرار التنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وخط نجدة الطفل ووحدات حقوق الإنسان إلى حين تشغيل الخط الساخن رسميا برقم 17616.

وتأتي الزيارة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2024 بإنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذي يستهدف دعم منظومة الحماية الشاملة لضحايا الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبما يواكب تطبيق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

