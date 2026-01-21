18 حجم الخط

تشهد أسواق المواشي في المنيا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مع اختلافات محدودة بين مركز وآخر وفقا لجودة الماشية والعرض والطلب داخل الأسواق الريفية والشعبية بالمحافظة.

أسعار المواشي في المنيا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026



وسجل سعر كيلو العجول البقري القائم في أسواق المنيا اليوم ما بين 175 إلى 185 جنيها ويختلف السعر حسب الوزن والحالة الصحية والعمر بينما يفضل التجار العجول متوسطة الوزن لسهولة التسويق.

العجول الجاموسي

أما العجول الجاموسي فقد تراوح سعر الكيلو القائم ما بين 165 إلى 175 جنيها مع إقبال متوسط من التجار والمربين خاصة في القرى التي تعتمد على التربية المنزلية.

حسب الحجم والإنتاجية



وسجلت الأبقار الكاملة أسعارا تتراوح ما بين 85 ألف إلى 110 آلاف جنيه حسب الحجم والإنتاجية بينما تراوح سعر الجاموسة ما بين 95 ألف إلى 130 ألف جنيه وفقا للعمر وكمية الحليب.

أسعار الأغنام في المنيا اليوم



وفيما يخص الأغنام سجل سعر الكيلو القائم ما بين 190 إلى 210 جنيهات بينما تراوح سعر الرأس الكاملة من الخراف ما بين 9 آلاف إلى 15 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

توازن نسبي بين العرض والطلب



وأكد عدد من التجار داخل أسواق المنيا أن الأسعار الحالية تعكس واقع السوق الفعلي مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل المحافظة.

أسواق المواشي في المنيا



وتعد أسواق المواشي في المنيا من أهم الأسواق على مستوى الصعيد حيث تعتمد عليها قرى ومراكز عديدة في توفير احتياجات اللحوم والتجارة اليومية للمربين والتجار

