الأرصاد تحذر من شبورة مائية على الطريق الزراعي والصحراوي بالمنيا اليوم

تشهد محافظة المنيا اليوم أجواء شتوية مستقرة يصاحبها تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي وعدد من الطرق السريعة والرئيسية وهو ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق القريبة من الترع والمسطحات المائية.

احذر شبورة مائية على الطريق الزراعي والصحراوي بالمنيا اليوم



وتظهر الشبورة المائية بشكل ملحوظ مع الساعات المتأخرة من الليل وتمتد حتى الصباح الباكر مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعات وترك مسافات أمان كافية بين السيارات حفاظا على سلامة المواطنين والمسافرين.

درجات الحرارة في المنيا



وتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على معظم مراكز المنيا مع تحسن تدريجي في الرؤية بعد انقشاع الشبورة بينما تعود الأجواء الباردة مرة أخرى خلال ساعات المساء والليل مع انخفاض درجات الحرارة.

درجة الحرارة في المنيا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026



وتنصح الجهات المعنية قائدي المركبات على الطرق الزراعية والصحراوية بالمنيا بتشغيل الكشافات الأمامية أثناء الشبورة وعدم التوقف المفاجئ على الطريق واستخدام إشارات التنبيه عند الحاجة مع الالتزام بتعليمات المرور.



طقس المنيا اليوم



طقس المنيا الان



ويستمر الطقس المستقر في المنيا اليوم دون فرص لسقوط أمطار مع أجواء شتوية هادئة تتطلب الحذر خلال فترات الصباح بسبب الشبورة المائية خاصة على الطرق المفتوحة والزراعية والصحراوية

