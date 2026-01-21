لذيذة وتمنح الشعور بالدفء، طريقة عمل شوربة الحريرة

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة الحريرة، شوربة الحريرة من أشهر وأقدم الشوربات في المطبخ المغربي، وهي طبق أساسي على مائدة الإفطار في شهر رمضان، كما تقدم طوال فصل الشتاء لما تمنحه من دفء وطاقة.

وطريقة عمل شوربة الحريرة، سهلة ولكنها تحتاج بعض الدقة حتى تكون بمذاق مميز، وتتميز الحريرة بقوامها الغني ونكهتها القوية، لأنها تجمع بين اللحوم والبقوليات، والخضراوات والتوابل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل شوربة الحريرة.

مكونات عمل شوربة الحريرة:-

250 جرام لحم بقري أو غنم مقطع مكعبات صغيرة

1 كوب حمص مسلوق

½ كوب عدس مغسول

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم كبيرة مبشورة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 عود كرفس مفروم

حفنة كزبرة خضراء مفرومة

حفنة بقدونس مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة قرفة اختياري

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة دقيق

½ كوب ماء

½ كوب شعرية

عصير ليمونة واحدة

طريقة عمل شوربة الحريرة

في قدر عميق على نار متوسطة، يسخن الزيت ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل.

يضاف اللحم ويقلب جيدا حتى يتغير لونه.

تضاف الطماطم المبشورة، ومعجون الطماطم، والكرفس، والكزبرة والبقدونس، ثم تقلب المكونات معا.

تضاف التوابل والملح ويقلب الخليط حتى تتجانس النكهات.

يضاف العدس والحمص مع كمية كافية من الماء الساخن، ويترك الخليط حتى يغلي.

تخفف النار ويترك القدر لمدة 40 إلى 50 دقيقة حتى ينضج اللحم والبقوليات تماما.

في وعاء صغير، يخلط الدقيق مع الماء جيدا حتى يذوب تماما دون تكتلات.

يضاف خليط الدقيق تدريجيا إلى الشوربة مع التقليب المستمر حتى يزداد قوامها كثافة.

تضاف الشعرية وتترك الشوربة تغلي 10 دقائق إضافية حتى تنضج الشعرية.

في النهاية يضاف عصير الليمون وتطفأ النار.

لنجاح شوربة الحريرة، يفضل استخدام طماطم طازجة للحصول على طعم غني ولون شهي.

يمكن استخدام مرق اللحم بدل الماء لمذاق أقوى.

يجب التقليب المستمر عند إضافة الدقيق لمنع التكتل.

يمكن التحكم في كثافة الشوربة بزيادة أو تقليل خليط الدقيق.

