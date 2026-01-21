الأربعاء 21 يناير 2026
محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع أعمال كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية

جانب من سير العمل
جانب من سير العمل بالكنترول، فيتو
تابع فضيلة الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية،اليوم الأربعاء، سير العمل  بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع سير أعمال الامتحانات بمعهد البنين الثانوي

تطوير شوارع منطقة منشية الشهداء في محافظة الإسماعيلية (صور)

 

مراجعة تسليم أوراق الإجابة 

 وتأكد وكيل الوزارة من مراجعة أوراق الإجابة والترقيم السري والتسليم للجنة المراجعة وشدد فضيلته على أن تبدأ عمليات التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت القادم الموافق 24 يناير الجارى على أن يكون مقر مركز التصحيح للشهادتين بالمقر الإداري بجوار إدارة الإسماعيلية التعليمية. 

أبرز المرافقين خلال الجولة 


رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير الامتحانات وأحمد الصاوى، مدير إدارة الأمن بالمنطقة، وعماد زينة رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وعبدالحميد محمود، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية ونجيب عبد العظيم، مدير إدارة الإسماعيلية.

 

وعلى صعيد آخر كان قد وجّه الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع  المعاهد الأزهرية، رسالة دعم وتحفيز إلى طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي، بالتزامن مع أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. 

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خالص دعواته لأبنائه الطلاب بأن يبارك الله في جهودهم، وأن يكلل ما بذلوه من تعب واجتهاد بالنجاح والتفوق، وأن يجعل سعيهم الدؤوب طريقًا للتميز والارتقاء، مشيرًا إلى أن مرحلة الامتحانات تمثل محطة مهمة لحصاد الجهد والعمل طوال الفصل الدراسي.

 الشيخ أيمن عبد الغني: النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالجد والاجتهاد والاعتماد على النفس

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالجد والاجتهاد والاعتماد على النفس، مؤكدًا أن العلم رسالة ومسؤولية، تقوم على الأمانة والانضباط والعمل الصادق، وهو ما ينبغي أن يحرص عليه كل طالب أزهري يحمل قيم العلم والأخلاق معًا. 

 

 رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطالب الطلاب بعدم الالتفات إلى صفحات الغش أو الانسياق

وناشد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب بعدم الالتفات إلى صفحات الغش أو الانسياق وراء الممارسات السلبية التي تسيء إلى قيمة العلم، وتسعى إلى تقويض مبادئ الأمانة العلمية، مشددًا على أن الغش يهدر الجهد ويظلم المجتهدين، ويتنافى مع أخلاق طالب العلم، بينما يرفع الله تعالى من صدق في علمه وعمله. 

وأعرب الشيخ أيمن محمد عبد الغني عن ثقته الكاملة في وعي أبنائه وبناته الطلاب، وإدراكهم لقيمة الأمانة العلمية وأهميتها في بناء الشخصية السليمة، سائلًا الله عز وجل أن يوفقهم جميعًا، وأن يكتب لهم التوفيق والسداد، وأن يجعل نجاحهم لبنة أساسية في بناء مستقبل مشرق لأنفسهم ولوطنهم.

 

الجريدة الرسمية