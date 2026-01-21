الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الطب البيطري بالإسماعيلية يواصل حملة تحصين الكلاب ضد مرض السعار

حملة تحصين الكلاب
حملة تحصين الكلاب ضد مرض السعار
تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب. 

 

لجنة من الطب البيطري وجمعية الرفق بالحيوان تنفذا حملة التحصين 

 

حيث قامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، بعمل حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الحرة، بنطاق قرية النورس. 

 

جانب من فاعليات الحملة،فيتو
جانب من فاعليات الحملة،فيتو

وأسفرت الحملة عن: تحصين ٢٠ كلبًا من الكلاب الحرة بلقاح السعار. 

 

مواجهة مرض السعار 

 

وأكد دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة هدفت إلي تحصين الكلاب بمصل السعار، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال مشاركتهم بالحملة بالدعم والإرشاد للأماكن المقترحة لتنظيم الحملات القادمة.

 

توعية المواطنين من خطورة مرض السعار 

 

كما تم عمل توعية للمواطنين من أهالي المنطقة، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.

جانب من فاعليات الحملة،فيتو
جانب من فاعليات الحملة،فيتو

بالإضافة لوضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور حالات جديدة، وأكدت المديرية أن اتباع المنهج العلمي المعتمد: (تطعيم + تعقيم = بيئة آمنة بدون تكاثر)، وذلك هو السبيل الأمثل لحماية صحة المواطنين، وتحقيق هدف القضاء على مرض السعار، مع الحفاظ على حقوق الحيوان.

جانب من فاعليات الحملة،فيتو
جانب من فاعليات الحملة،فيتو

وجديرًا بالذكر، أن المديرية تواصل حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطي كافة المناطق بالمحافظة ومراكزها. 

 

