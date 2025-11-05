الأربعاء 05 نوفمبر 2025
ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بالتل الكبير في الإسماعيلية (صور)

جانب من فاعليات الختام،

اختُتمت فعاليات الأسبوع الثقافي الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بمسجد الرحمن الإماراتي بإدارة أوقاف التل الكبير، تحت عنوان "حسن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تطلقها المديرية.  

أبرز الحضور خلال اللقاء 

شهد ختام الأسبوع حضور فضيلة الدكتور. ربيع غازي، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، والدكتور  محمد المتولي فاضل، والشيخ محمد صلاح الدين، مدير إدارة أوقاف التل الكبير، والشيخ. السيد جمعة، إمام المسجد. 

 

جانب من فاعليات الختام، فيتو

ضرورة ترشيد استخدام الموارد 

وتناول اللقاء ضرورة ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والحرص على استثمارها في نشر الخير والعلم النافع، والتحذير من إساءة استخدامها في بث الشائعات أو الإسفاف أو تضليل الرأي العام، مؤكدين أن الإسلام دعا إلى الكلمة الطيبة، والمسؤولية في القول والنشر.

جانب من فاعليات الختام، فيتو

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني والفكري، وترسيخ القيم الأخلاقية، برعاي الدكتور  أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ. عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

وعلى صعيد أخر كانت   وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة القادمة 7 من  نوفمبر 2025م، الموافق 16 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي".     

التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي 

وقالت وزارة الأوقاف: “إن الهدف من هذه الخطبة هو التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا على الأطفال، وسبل مواجهة ذلك”.  

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية

وفي سياق متصل واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر المعتدل المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت الجمعة الماضى، عددًا من القوافل الدعوية الموسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسَّع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.   

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، حيث تنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، شملت أداء خطبة الجمعة، وعدد من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.   

كما انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي: (كفر الشيخ، والغربية)، شارك فيهما نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير.  

وتحدّث العلماء المشاركون في هذه القوافل بصوتٍ واحدٍ حول موضوع خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان: "مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ"، والخطبة الثانية بعنوان: "التعامل اللائق مع السائح"، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، مؤكدين أن جوهر شريعة الإسلام يقوم على التيسير وتحقيق سعادة الإنسان وتجنب ما فيه الشقاء، مع الالتزام بفهم صحيح لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن غياب هذا المعيار وفقدان التيسير يؤدي إلى جلب الحرج والمشقة، ويخالف مقاصد القرآن والسنة في إحقاق الحق ونشر الرحمة. 

