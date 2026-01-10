السبت 10 يناير 2026
أخبار مصر

رئيس المعاهد الأزهرية يبحث مؤشرات الامتحانات واستعدادات الفصل الدراسي الثاني

قيادات قطاع المعاهد
قيادات قطاع المعاهد الأزهرية
18 حجم الخط

عقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، ورؤساء كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار متابعة منظومة الامتحانات، والوقوف على مؤشرات الأداء، وبحث الاستعدادات الجارية للفصل الدراسي الثاني، بما يحقق الانضباط ويضمن مصلحة الطلاب.

استعدادات امتحانات المعاهد الأزهرية 

حضر الاجتماع  أ.د/ أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، إلى جانب عدد من  مديري العموم بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وتوحيد الرؤى والإجراءات المنظمة للعمل خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس القطاع عددًا من الإحصاءات المتعلقة بامتحانات الأعوام السابقة، موضحًا أبرز المؤشرات والدلالات المستخلصة منها، وما تعكسه من نقاط قوة وفرص تطوير داخل منظومة الامتحانات، بما يسهم في تحسين جودة الأداء، وضبط آليات العمل داخل الكنترولات.

مصلحة الطلاب تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون

وأكد ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، مشددًا على أن مصلحة الطلاب تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مع أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في جميع الإجراءات، بما يعزز الثقة في منظومة الامتحانات ويحقق العدالة بين الطلاب.

وفيما يتعلق بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني، وجّه رئيس القطاع بضرورة الاستعداد المبكر، والتأكيد على توفير الكتب الدراسية فور توافرها، وسرعة إيصالها إلى الطلاب بشكل مباشر ودون أي تأخير، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية، وتعزيز الانضباط، وضبط منظومة الامتحانات، بما يليق برسالة الأزهر الشريف ومكانته العلمية.

الجريدة الرسمية