محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يقدم العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم بالشرقية

أدى فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، واجب العزاء في وفاة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. 

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يناقش خطة سد العجز بالمعاهد  (صور)

محافظ الإسماعيلية يناقش مستجدات احتفالية إعادة افتتاح النصب التذكاري

 

بمسقط رأسه بقرية بني عامر من الساحة الهاشمية، مركز الزقازيق، في محافظة الشرقية، نيابة عن جميع العاملين بمنطقة الإسماعيلية والإدارات التعليمية ومعاهدها المختلفة. 

 

خسارة فادحة للأمة العربية والإسماعيلية 

أكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن الأمة الإسلامية فقدت اليوم العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب سابقًا، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعلم وخدمة الدعوة ونصرة الإسلام.
 

خسارة العلماء لا تعوض 

وقال في نعيه للدكتور أحمد عمر هاشم إنه فقدت مصر والأمة الإسلامية قامة علمية كبيرة، وعالمًا من كبار العلماء الذين كرّسوا حياتهم لنشر الوسطية والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث وافته المنية أمس. 

جنازة مهيبة لفقيد الأمة الدكتور أحمد عمر هاشم 

ويذكر أنه قد أقيمت صلاة الجنازة على روحه الطاهرة بالجامع الأزهر بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وجميع قيادات الأزهر الشريف، وأقيم العزاء اليوم بمسقط رأسه في قريته بني عامر بالزقازيق.

