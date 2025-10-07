رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يقدم العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم بالشرقية

أدى فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، واجب العزاء في وفاة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.

بمسقط رأسه بقرية بني عامر من الساحة الهاشمية، مركز الزقازيق، في محافظة الشرقية، نيابة عن جميع العاملين بمنطقة الإسماعيلية والإدارات التعليمية ومعاهدها المختلفة.

خسارة فادحة للأمة العربية والإسماعيلية

أكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن الأمة الإسلامية فقدت اليوم العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب سابقًا، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعلم وخدمة الدعوة ونصرة الإسلام.



رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال واجب العزاء، فيتو

خسارة العلماء لا تعوض

وقال في نعيه للدكتور أحمد عمر هاشم إنه فقدت مصر والأمة الإسلامية قامة علمية كبيرة، وعالمًا من كبار العلماء الذين كرّسوا حياتهم لنشر الوسطية والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث وافته المنية أمس.

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال واجب العزاء، فيتو

جنازة مهيبة لفقيد الأمة الدكتور أحمد عمر هاشم

ويذكر أنه قد أقيمت صلاة الجنازة على روحه الطاهرة بالجامع الأزهر بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وجميع قيادات الأزهر الشريف، وأقيم العزاء اليوم بمسقط رأسه في قريته بني عامر بالزقازيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.