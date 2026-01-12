تطوير شوارع منطقة منشية الشهداء في محافظة الإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

تنفذ مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أعمال التطوير وإعادة الشئ لأصله بعدد من شوارع منطقة الشهداء بحي ثان، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير ورصف مناطق الشهداء والعبور والرابعة دبش.

إعادة الشيء لأصله

كما تقوم مديرية الطرق بتوجيهات من اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى المحافظة، حيث يتم تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله لشوارع منطقة السلام التابعة لحي ثان.

جانب من أعمال رصف الطرق بمنشية الشهداء، فيتو

تنفيذ خطة المحافظة بشأن التطوير

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة ومديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، بشأن تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والخدمية.

وكانت قد نفذت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أعمال إعادة رصف شارع دمنهور، بداية من شارع الغابة في اتجاه شارع العشريني بمنطقة حي السلام بنطاق حي ثان الإسماعيلية، وذلك في إطار أعمال إعادة الشيء لأصله.



أعمال الرصف الخاصة

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أن أعمال الرصف تمت بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء الخاصة بلوحة الثلاتيني.

مؤكدًا أن توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كانت بسرعة الانتهاء من الأعمال؛ تيسيرًا على المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

