الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وسط تعليمات مشددة، انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
18 حجم الخط
ads

تنطلق اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2025، لطلاب الصف السادس الابتدائي، وطلاب الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين بالشهادة الإعدادية، في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة توفير أجواء الراحة كافة للطلاب.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية “النحو والصرف”، فيما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين بالشهادة الإعدادية امتحان مادة “الفقه”.

 

 

وفي وقت سابق عقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، ورؤساء كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار متابعة منظومة الامتحانات، والوقوف على مؤشرات الأداء، وبحث الاستعدادات الجارية للفصل الدراسي الثاني، بما يحقق الانضباط ويضمن مصلحة الطلاب.

 

استعدادات امتحانات المعاهد الأزهرية 

حضر الاجتماع أ.د/ أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، إلى جانب عدد من  مديري العموم بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وتوحيد الرؤى والإجراءات المنظمة للعمل خلال المرحلة المقبلة.


وخلال الاجتماع، استعرض رئيس القطاع عددًا من الإحصاءات المتعلقة بامتحانات الأعوام السابقة، موضحًا أبرز المؤشرات والدلالات المستخلصة منها، وما تعكسه من نقاط قوة وفرص تطوير داخل منظومة الامتحانات، بما يسهم في تحسين جودة الأداء، وضبط آليات العمل داخل الكنترولات.

 

حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية

واختُتم الاجتماع بتأكيد حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية، وتعزيز الانضباط، وضبط منظومة الامتحانات، بما يليق برسالة الأزهر الشريف ومكانته العلمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعاهد الأزهرية الشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية الشهادة الاعدادية الشهادة الإبتدائية الصف السادس الابتدائى امتحان مادة اللغة العربية امتحان مادة القران الكريم رئيس قطاع المعاهد قطاع المعاهد الأزهرية مادة القران الكريم مادة اللغة العربية

مواد متعلقة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعقد اجتماعًا لرؤساء لجان الشهادة الابتدائية

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يناقش استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية غدا

"شمال سيناء الأزهرية" تستعد لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، 60 دقيقة بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا في قبل نهائي الكان

أمم أفريقيا، المغرب ونيجيريا إلى ركلات الترجيح في قبل نهائي الكان

أمم أفريقيا، شوط إضافي أول بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

أمم أفريقيا، موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كان 2025

مفاجأة، ريال مدريد يودع كأس الملك أمام فريق درجة ثانية في أول اختبار لأربيلوا

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بالتوبة من ارتكاب الأخطاء

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

المزيد
الجريدة الرسمية