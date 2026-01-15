وسط تعليمات مشددة، انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية

18 حجم الخط

تنطلق اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2025، لطلاب الصف السادس الابتدائي، وطلاب الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين بالشهادة الإعدادية، في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة توفير أجواء الراحة كافة للطلاب.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية “النحو والصرف”، فيما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين بالشهادة الإعدادية امتحان مادة “الفقه”.

وفي وقت سابق عقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، ورؤساء كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار متابعة منظومة الامتحانات، والوقوف على مؤشرات الأداء، وبحث الاستعدادات الجارية للفصل الدراسي الثاني، بما يحقق الانضباط ويضمن مصلحة الطلاب.

استعدادات امتحانات المعاهد الأزهرية

حضر الاجتماع أ.د/ أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، إلى جانب عدد من مديري العموم بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وتوحيد الرؤى والإجراءات المنظمة للعمل خلال المرحلة المقبلة.



وخلال الاجتماع، استعرض رئيس القطاع عددًا من الإحصاءات المتعلقة بامتحانات الأعوام السابقة، موضحًا أبرز المؤشرات والدلالات المستخلصة منها، وما تعكسه من نقاط قوة وفرص تطوير داخل منظومة الامتحانات، بما يسهم في تحسين جودة الأداء، وضبط آليات العمل داخل الكنترولات.

حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية

واختُتم الاجتماع بتأكيد حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية، وتعزيز الانضباط، وضبط منظومة الامتحانات، بما يليق برسالة الأزهر الشريف ومكانته العلمية.

