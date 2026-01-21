الأربعاء 21 يناير 2026
وكيل التعليم بالإسماعيلية: لم نتلقَّ أي شكاوى بشأن امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقَّ اليوم الأربعاء، أي شكاوى تتعلق بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.  

لوضعها على خريطة السياحة الداخلية، محافظة الإسماعيلية تعد فيديو ترويجي

محافظ الإسماعيلية يوجه بحل أزمة وسائل المواصلات بالقنطرة شرق

انتظام الامتحانات داخل اللجان 

وأشار إلى أن اليوم الخامس من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مرّ بهدوء وانتظام تام. 

متابعة سير العمل من داخل غرفة العمليات الرئيسية 

جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لسير الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك في حضور الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، وأعضاء فريق العمل بغرفة العمليات، في إطار الحرص على الاطمئنان المستمر على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات. 

تشديدات على الالتزام بتعليمات الامتحانات  

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية استمرار التنسيق والتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة وسير الامتحانات بسهولة ويسر في أجواء من الانضباط والشفافية.

