بنسبة نجاح 99.71%، عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين يعلن نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية

أعلن عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، الدكتور علي رشيد النجار نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية (الدور الثاني) لطلبة المعاهد الأزهرية في فلسطين، حيث بلغت نسبة النجاح العامة للفرعين العلمي والأدبي ٩٩.٧١%. وبلغت نسبة النجاح للفرع العلمي ٩٩.٨%، وللفرع الأدبي ٩٩.٤٤%.

وأشار إلى أن الطلبة تقدموا للامتحانات في الدور الأول والثاني وجاهيا في معهد غزة الديني.

وبهذه المناسبة تقدم أ.د.النجار بالتهنئة للطلبة الناجحين متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

وشكر النجار الهيئتين الإدارية والتدريسية في المعاهد الأزهرية على ما يبذلونه من جهود كبيرة في خدمة الطلبة.

قطاع المعاهد الأزهرية يبدأ تحرير استمارات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها للعام الدراسي 2025 / 2026

وفي سياق متصل بدأ قطاع المعاهد الأزهرية تحرير استمارات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (العلمي والأدبي)، إلى جانب شهادات القراءات والبعوث الإسلامية، للعام الدراسي 2025 / 2026م، وذلك لمدة شهر، من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف عبر نظام شؤون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط الإلكتروني التالي: https://azhar.gov.eg

وبدأت مراجعة وتدقيق الاستمارة الإلكترونية للشهادات الثانوية الأزهرية يوم الأحد 11 يناير 2026، ويُحدد يوم 15 فبراير 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات التقدم للامتحان من الخارج، بينما تستمر عمليات التدقيق للطلاب والمعاهد من الداخل حتى 26 فبراير 2026، تليها مرحلة تسليم الاستمارات للمناطق الأزهرية والتي تنتهي في 15 مارس 2026، على أن تُختتم كافة الإجراءات بتسليم الاستمارات الورقية والإحصاءات النهائية للإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة في موعد أقصاه 30 مارس 2026.

وأكد القطاع أن الطالب يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وضرورة مطابقتها للمستندات الرسمية، وعلى رأسها شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

وأوضح القطاع أن تقديم الاستمارة يتم إلكترونيًا، حيث يتسلم الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور من المعهد التابع له، ويقوم بإدخال بياناته بدقة، ثم طباعة الاستمارة بعد اعتمادها، وإرفاق (4) صور شخصية حديثة (4×6) بخلفية بيضاء، وصورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الميلاد، وشهادة ميلاد حديثة في حال تعديل الاسم، إلى جانب الدمغات المقررة، مع توقيع الطالب وولي الأمر على الإقرار وتسليم الاستمارة لمسؤول شؤون الطلاب بالمعهد.

