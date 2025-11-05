رئيس منطقة الإسماعيلية وموفدا قطاع المعاهد يتابعان فعاليات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن

18 حجم الخط

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ومحمد سليم عبدالرحمن، والدكتور محمد عمارة موفدان من قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من نوفمبر 2025، فعاليات تصفيات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم في يومها الأول، ورافقهما الدكتورة نادية السيد جودة مديرة إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

وخلال متابعته اطمئن رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على انتظام سير الاختبارات وتوفير المناخ الملائم للمتسابقين، مؤكدًا على مراعاة الدقة الكاملة في أعمال رصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.

جانب من فاعليات المسابقة، فيتو

وأكد الدكتور مؤتمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن الاختبارات تتم بنظام التوثيق الإلكتروني بالصوت والصورة، مشددًا على التأكد من جودة ملفات التوثيق وسلامتها من قبل معلمي الحاسب الآلي.

جانب من فاعليات المسابقة، فيتو



وأوضح الشيخ صابر عبد السميع عبد اللطيف، مدير شئون القرآن بالمنطقة، أن فعاليات اليوم الأول من المسابقة تم توزيعهم على ثلاث لجان.

