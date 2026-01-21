لوضعها على خريطة السياحة الداخلية، محافظة الإسماعيلية تعد فيديو ترويجي

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسماعيلية، زيارة وفدًا من هيئة تنشيط السياحة بقيادة المخرج أسامة الغول، حيث تعد الهيئة فيديو ترويجي تمهيدًا لإطلاق حملات ترويجية لتعزيز حركة السياحة الداخلية بالمحافظات المصرية خلال المواسم السياحية والعطلات الرسمية والمناسبات الخاصة بكل محافظة.

إعداد برنامج خاص للتصوير

وأوضح أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية أنه تم إعداد برنامج لتصوير عدد من الأماكن السياحية والمناطق الترفيهية والأثرية والمتاحف وبحيرة الصيادين ومركز الإسماعيلية التجاري Ismailia outlet، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وكافة الجهات المعنية.

جانب من التصوير،فيتو

جانب من التصوير،فيتو

تصوير عدد من المناطق

وأضاف أنه تم تصوير أمس الثلاثاء، عدد من المناطق منها نادي الدنفاه الشاطئ ومتحف هيئة قناة السويس ومارينا اليخوت التابعين لهيئة قناة السويس، ومنطقة الفيلات وشارع صلاح سالم، وتمثال الصمود النصب التذكاري وتمثال محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وأشار إلى أنه جاري استكمال تصوير باقي الأماكن السياحية والتاريخية والشواطئ والأماكن المميزة ومعالم المحافظة على مدار أربعة أيام متتالية حتى يتسنى للهيئة تصوير كافة معالم محافظة الإسماعيلية.

جانب من التصوير،فيتو

جانب من التصوير،فيتو

ويهدف الفيديو الترويجي، والذي يعده هيئة تنشيط السياحة، إلى رفع الوعي العام بالمقاصد السياحية المحلية والتي تتميز بقربها النسبي من التجمعات السكانية والمدن الكبرى وزيادة معدلات الزيارة والحجوزات على الفنادق ومرافق الخدمات السياحية المتنوعة من خلال تشجيع حركة السفر نحو الوجهات المحلية وتعزيز الفخر والاعتزاز الوطني بقيمة وأهمية مفردات ومكونات التراث الثقافي والطبيعي لمصر، هذا إلى جانب التركيز في إبراز التراث الثقافي بالمحافظة منها آلة السمسمية.

جانب من التصوير،فيتو

جانب من التصوير،فيتو

تسليط الضوء على المهرجانات

كما يهدف إلى تسليط الضوء على المهرجانات والأحداث الثقافية والحرفيين المحليين وأسواق الحرف اليدوية لعرض الحرف التقليدية وتطوير المحتوى الترويجي حول أنشطة المغامرة بكل محافظة ومفردات التراث الطبيعي والثقافي المميز للمحافظة.

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتسهيل وتيسير مهمة الوفد والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة من أجل ظهور محافظة الإسماعيلية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بمواطنيها وكونها عاصمة الثقافة والفنون.

