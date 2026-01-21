الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منذر طمين يقود المصري أمام زد إف سي بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
18 حجم الخط

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره زد إف سي في الثانية والنصف عصر، اليوم الأربعاء، على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

تشكيل المصري أمام زد اف سي بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر

حراسة المرمى: محمود حمدي 

خط الظهر: كريم العراقي ومحمد هاشم وباهر المحمدي وعمرو سعداوي 

خط الوسط: بونور موجيشا ومحمود حمادة وأحمد القرموطي وعبد الرحيم دغموم ومحمد الشامي

خط الهجوم: منذر طمين

البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، حسن علي، ميدو جابر،  عمر الساعي، كريم بامبو، عميد صوافطة،  أسامة الزمراوي،  أحمد علي عامر.

مباراة المصري البورسعيدي وزد إف سي

واستعاد النادي المصري اللاعبين الدوليين صلاح محسن وخالد صبحي بالإضافة إلى الصفقات الثلاثة الجديدة التي ضمها وهم المغربي أسامة الزمراوي والفلسطيني عميد صوافطة ومصطفى العش مدافع الأهلي.

ويسعى فريق زد بقيادة محمد شوقي لحسم تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية بكأس مصر على حساب النادي المصري، وكان فريق زد قد تأهل مؤخرًا إلى دور الثمانية ببطولة كأس عاصمة مصر، ليضرب موعدًا مع فريق المقاولون العرب في ربع النهائي يوم 30 مارس المقبل.

طاقم تحكيم مباراة زد والمصري بدور الستة عشر لبطولة كأس  مصر

محمد الغازي، حكمًا للساحة.

يوسف البساطي،  مساعد حكم أول.

أحمد زيدان، مساعد حكم ثان.

رحمة يوسف، حكمًا رابعًا.

عمرو الشناوي، حكم تقنية الفيديو.

عبد الرحمن صالح، مساعد حكم تقنية الفيديو.

تأهل المصري وزد إلى دور الـ 16

تأهل فريق المصري لدور الـ 16 بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد إف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي (ألو ايجيبت سابقًا) بهدف نظيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر المصري البورسعيدي زد اف سي تشكيل المصري امام زد اف سي مباراة المصري البورسعيدي وزد إف سي المصري البورسعيدي وزد

مواد متعلقة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

معسكر مغلق للمصري بالقاهرة استعدادا للزمالك

صراع الكونفدرالية، موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

سموحة وفاركو في مواجهة الصراع على النقاط الثلاث بالدوري

عودة الدوري المصري، سيراميكا يسعى للابتعاد بالصدارة أمام الاتحاد السكندري

كأس مصر، مواجهة صعبة لـ المصري البورسعيدي أمام زد بدور الـ 16

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم لاعب الأهلي

أليكس إيوبي لاعب نيجيريا يكشف كواليس حديثه مع مصطفى شوبير قبل تسديد ركلة الترجيح
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

رئيس حزب إرادة جيل: الضريبة العقارية الحالية تحمل المواطن أعباء اضافية

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية