معسكر مغلق للمصري بالقاهرة استعدادا للزمالك

يعود فريق النادي المصري إلى القاهرة بعد خوضه مباراة زد، اليوم، في كأس مصر للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يسافر المصري من القاهرة إلى الإسكندرية، السبت القادم، للدخول في معسكر مغلق قصير ببرج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

مباراة الزمالك والمصري، وتقام مباراة الزمالك والمصري في الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

مباراة المصري البورسعيدي وزد إف سي

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي نظيره زد إف سي في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

تأهل المصري وزد الي دور الـ 16

تأهل فريق المصري لدور الـ 16 بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد إف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي (ألو ايجيبت سابقًا) بهدف نظيف.

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- كايزر نقطة وحيدة.

4- زيسكو يونايتد دون نقاط.

