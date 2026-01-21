الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سموحة وفاركو في مواجهة الصراع على النقاط الثلاث بالدوري

سموحة
سموحة
يلتقي فريقا سموحة وفاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

مباراة سموحة وفاركو

يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز اليوم، ففريق سموحة بقيادة المدير الفني أحمد عبد العزيز يسعى إلى تحسين موقفه في جدول الترتيب والوصول إلى النقطة 19.

ويحتل سموحة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 12 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعرض لهزيمتين، وتعادل في 7 مواجهات.

أما فريق فاركو بقيادة مديره الفني أحمد خطاب، فيسعى للهروب من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، بعدما حقق الفوز في مباراتين، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 6 مواجهات.

 ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 15 من الدوري المصري إقامة 5 مباريات وتأجيل 5 مواجهات أخري  كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري

الأربعاء 21 يناير

سيراميكا والاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً

سموحة وفاركو: الساعة 8 مساءً

الخميس 22 يناير

وادي دجلة وغزل المحلة: الساعة 5 مساءً

حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية: الساعة 5 مساءً

الإسماعيلي والمقاولون العرب: الساعة 8 مساءً

وتأجلت مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

