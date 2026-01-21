صراع الكونفدرالية، موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

18 حجم الخط

مباراة الزمالك والمصري، تشهد المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك والمصري من المنتظر أن تأتي مثيرة وممتعة من كلا الفريقين.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتذاع المباراة علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفي هذه المباراة سيكون الزمالك صاحب الأرض والعكس في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يحضر 20 ألف مشجع لفريق صاحب الأرض و10 آلاف مشجع للضيف.

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- كايزر نقطة وحيدة.

4- زيسكو يونايتد دون نقاط.

المصري

طاقم تحكيم بوروندي بقيادة جورج جاتوجاتو لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس والعشرين من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة بوروندي كل من جورج جانوجاتو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول ​إيمري نييونجابو، ومساع​د الحكم الثاني ​رينوفات بيزوموريمي.

ويتولى ​رودريج بيجيريمانا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى المغربي حمزة الحجوي مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى التونسي المعتز بالله دشراوي، ويتولى الموريتاني عبد الرحمن كيلي مهام مراقب الحكام.

ويقوم المصري محمد السيسي بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى الناميبي ستيفن نديلي مهام المنسق الأمني للمباراة.

