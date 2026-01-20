أليكس إيوبي لاعب نيجيريا يكشف كواليس حديثه مع مصطفى شوبير قبل تسديد ركلة الترجيح

18 حجم الخط

كشف أليكس إيوبي لاعب منتخب نيجيريا عن كواليس الحديث الذي دار بينه وبين مصطفى شوبير حارس مرمي منتخب مصر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح بين المنتخبين خلال مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة امم افريقيا الاخيرة بالمغرب.

مباراة مصر ونيجيريا في امم افريقيا

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليفوز المنتخب النيجيري بنتيجة 4-2 أمام منتخب مصر الذي كان يحرس مرماه مصطفى شوبير.

https://twitter.com/i/status/2013558150855610774

حوار أليكس إيوبي لاعب منتخب نيجيريا وشوبير

وكشف أليكس إيوبي في تصريحاته أنه قبل تنفيذه لإحدى ركلات الترجيح تحدث معه مصطفى شوبير ببعض الكلمات في محاولة لتشتيت انتباهه.

وأثناء استقلال نيجيريا للحافلة سأل لوكمان زميله أليكس إيوبي: "ماذا قال لك الحارس يا أخي في المباراة؟".. يقصد هنا مصطفى شوبير.

ورد إيوبي: “قال لي أعرف أين ستسدد.. إذا تصديت للركلة ستعطيني قميصك”

وأضاف: قلت له لا مشكلة سأعطيك قميصي يا أخي حسنا هيا بنا، ثم سجلت الركلة بنجاح وكنت أضحك فقط.

وسقطت نيجيريا أمام المغرب بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي، بينما خسر المنتخب المصري بهدف دون رد أمام السنغال في نفس الدور.

ونجح المنتخب السنغال في حصد لقب الأمم الأفريقية عقب التفوق على أسود الأطلس بهدف نظيف في المباراة النهائية.

