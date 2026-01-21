الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس مصر، مواجهة صعبة لـ المصري البورسعيدي أمام زد بدور الـ 16

المصري
المصري
18 حجم الخط

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي نظيره زد إف سي في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

تأهل المصري وزد الي دور الـ 16

تأهل فريق المصري لدور الـ 16 بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد إف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي (ألو ايجيبت سابقًا) بهدف نظيف.

مباراة المصري وزد

واستعاد النادي المصري اللاعبين الدوليين صلاح محسن وخالد صبحي بالإضافة إلى الصفقات الثلاثة الجديدة التي ضمها وهم المغربي أسامة الزمراوي والفلسطيني عميد صوافطة ومصطفى العش مدافع الأهلي.

ويسعى فريق زد بقيادة محمد شوقي لحسم تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية بكأس مصر على حساب النادي المصري، وكان فريق زد قد تأهل مؤخرًا إلى دور الثمانية ببطولة كأس عاصمة مصر، ليضرب موعدًا مع فريق المقاولون العرب في ربع النهائي يوم 30 مارس المقبل.

طاقم تحكيم مباراة زد والمصري بدور الستة عشر لبطولة كأس  مصر

محمد الغازي، حكمًا للساحة.
يوسف البساطي،  مساعد حكم أول.
أحمد زيدان، مساعد حكم ثان.
رحمة يوسف، حكمًا رابعًا.
عمرو الشناوي، حكم تقنية الفيديو.
عبد الرحمن صالح، مساعد حكم تقنية الفيديو.

مباراة الجونة وبيراميدز

وصعد نادي بيراميدز  لدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة على استاد خالد بشارة بالجونة في دور الستة عشر.

مباراة بتروجيت ومودرن سبورت

وصعد فريق بتروجيت لدور ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف خلال لقائهما علي استاد بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع بتروجيت في دور ربع النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر المصرى وزد المصري البورسعيدي زد اف سي مباراة المصري وزد

مواد متعلقة

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم لاعب الأهلي

أليكس إيوبي لاعب نيجيريا يكشف كواليس حديثه مع مصطفى شوبير قبل تسديد ركلة الترجيح

بعد انتهاء مهمته الأفريقية، ظهور محمد صلاح في ليفربول بعد غياب 36 يوما

كأس مصر، بيراميدز يتقدم بثلاثية أمام الجونة في الشوط الأول (صور)

كأس مصر، تعادل بتروجيت ومودرن سبورت 1-1 في الشوط الأول

الشرطة المغربية تكشف حقيقة وفاة شخص في مباراة نهائي الكان

حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت أمام بتروجيت في كأس مصر

حامد حمدان ومروان حمدي يقودان بيراميدز أمام الجونة بكأس مصر

ads

الأكثر قراءة

جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

خدمات

المزيد

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 21-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية