عودة عجلة الدوري المصري للدوران.. انطلاق الجولة الـ15 وسط غياب الكبار.. سيراميكا المتصدر يلتقي الاتحاد.. سموحة وفاركو في مواجهة سكندرية.. والإسماعيلي والمقاولون لقاء صعب لـ"أولاد العم" بمنطقة الخطر

18 حجم الخط

تعود اليوم الأربعاء عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى، بعد توقف دام حوالي شهرين، بإقامة مباراتين قويتين ضمن منافسات الجولة الـ 15.

ورغم توقف بطولة الدوري الممتاز قبل حوالي شهرين بنهاية منافسات الجولة الـ 14، إلا أنه قد أُقيمت مباراتين مؤجلتين لفريق بيراميدز يومي 3 و6 ديسمبر الماضي أي منذ أكثر من 43 يومًا.

وتوقفت البطولة المحلية بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في أمم أفريقيا بالمغرب والتي عاد منها باحتلال الترتيب الرابع.

وتعود عجلة الدوري الممتاز للاستئناف مرة أخرى وسط غياب الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بسبب مشاركاتهم الأفريقية.

مباريات الجولة ال15 في الدوري المصري

وستشهد منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز عدة مباريات قوية، أبرزها المقاولون العرب أمام الإسماعيلي ووادي دجلة أمام غزل المحلة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأتي مباريات الرباعي كالتالي: الأهلي أمام طلائع الجيش، والزمالك أمام إنبي، وبيراميدز أمام البنك الأهلي، والجونة ضد المصري.

صراع سيراميكا والاتحاد

عودة الدوري الممتاز ستكون بمباراة قوية تُقام في الخامسة مساء اليوم، حيث يواجه نادي الاتحاد السكندري مضيفه، سيراميكا كليوباترا، على ملعب هيئة قناة السويس.

وتشهد المباراة مواجهة بين أبناء الأهلي الذين انتقلوا إلى الفريقين في الشتاء الجاري× إذ ضم الاتحاد السكندري، محمد مجدي أفشة، فيما ضم سيراميكا كليوباترا الثنائي، محمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد.

ويسعى سيراميكا كليوباترا للحفاظ على تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة حتى الآن، فيما يبحث الاتحاد السكندري عن الخروج من صراع تفادي الهبوط، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

سموحة أمام فاركو

في الثامنة مساءً، يستضيف سموحة فريق فاركو، على ملعب الجيش ببرج العرب، في مباراة يبحث خلالها الفريقان عن حصد ثلاث نقاط، يصعدان بها عدة مراكز في جدول الترتيب.

ويحتل سموحة، الذي حقق انتصارًا واحدًا في آخر 5 مباريات ببطولة الدوري العام، المركز الـ 14 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.

أما فاركو، الذي نجح في تحقيق قفزة كبيرة قبل توقف بطولة الدوري بتحقيق انتصارين على التوالي قبل الهزيمة في المواجهة الأخيرة، فيحتل المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.

ويشهد غدا الخميس إقامة ثلاث مباريات قوية ايضا، حيث يلتقي فريق وادي دجلة وغزل المحلة في الساعة 5 مساءً، يسعي خلالها الأخير للفوز للدخول في المربع الذهبي، حيث يحتل الترتيب السادس برصيد 26 نقطة.

كما يلتقي حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية في الساعة 5 مساءً، وهو لقاء الهروب من منطقة الهبوط، وإن كان الأخير موقفه أصعب حيث يحتل مؤخرة الجدول.

أما الإسماعيلي والمقاولون العرب فيلتقيان في الساعة 8 مساءً، وهو من أصعب لقاءات الجولة للوضع الحرج للفريقين اللذين يصارعان للهروب من منطقة الهبوط.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 15 من الدوري المصري إقامة 5 مباريات وتأجيل 5 مواجهات أخرى، كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري

الأربعاء 21 يناير

سيراميكا والاتحاد السكندري 5 مساءً.

سموحة وفاركو 8 مساءً.

الخميس 22 يناير

وادي دجلة وغزل المحلة 5 مساءً.

حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية 5 مساءً.

الإسماعيلي والمقاولون العرب 8 مساءً.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة

2- بيراميدز 27 نقطة

3- الأهلي 23 نقطة

4- الزمالك 22 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- البنك الأهلي 17 نقطة

12- مودرن سبورت 17 نقطة

13- غزل المحلة 16 نقطة

14- سموحة 16 نقطة

15- الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط

19- الإسماعيلي 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.