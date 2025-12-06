18 حجم الخط

ترتيب الدوري المصري، واصل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز أمام بتروجت 2-2 في مؤجلات الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 27 بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا ولكن يتبقي للفريق السماوي مباراة مؤجلة.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجت

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة

2- بيراميدز 27 نقطة

3- الأهلي 23 نقطة

4- الزمالك 22 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- البنك الأهلي 17 نقطة

12- مودرن سبورت 17 نقطة

13- غزل المحلة 16 نقطة

14- سموحة 16 نقطة

15- الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط

19- الاسماعيلي 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وتعادل بيراميدز مع بتروجت 2-2 في المباراة التي جرت بينهما الليلة على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية بيراميدز مصطفى زيكو في الدقيقتين 39 و49 فيما أحرز ثنائية بتروجت كلا من محمد دودو وأدهم حامد في الدقيقتين 41 و69.

وبهذه النتيجة يواصل بيراميدز إحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري فيما رفع بتروجت رصيده للنقطة 19 بالمركز التاسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.