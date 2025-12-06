السبت 06 ديسمبر 2025
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجت

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجت
ترتيب الدوري المصري، واصل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز أمام بتروجت 2-2 في مؤجلات الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 27 بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا ولكن يتبقي للفريق السماوي مباراة مؤجلة.

 

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة
2- بيراميدز 27 نقطة
3- الأهلي 23 نقطة
4- الزمالك 22 نقطة
5- المصري 20 نقطة
6- وادي دجلة 20 نقطة
7- زد 20 نقطة
8- إنبي 19 نقطة
9- بتروجيت 19 نقطة
10- الجونة 18 نقطة
11- البنك الأهلي 17 نقطة
12- مودرن سبورت 17 نقطة
13- غزل المحلة 16 نقطة
14- سموحة 16 نقطة
15- الحدود 13 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- الجيش 11 نقطة
18- المقاولون العرب 10 نقاط
19- الاسماعيلي 10 نقاط
20- الاتحاد 8 نقاط
21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط 
 

وتعادل بيراميدز مع بتروجت 2-2 في المباراة التي جرت بينهما الليلة على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية بيراميدز مصطفى زيكو في الدقيقتين 39 و49 فيما أحرز ثنائية بتروجت كلا من محمد دودو وأدهم حامد في الدقيقتين 41 و69.

 

وبهذه النتيجة يواصل بيراميدز إحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري فيما رفع بتروجت رصيده للنقطة 19 بالمركز التاسع.

 

 

 

