برشلونة يحسم صفقة حمزة عبد الكريم من الأهلي، تعرف علي التفاصيل

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلي برشلونة

وذكرت الصحيفة أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة، مع وجود خيار شراء بقيمة 3 ملايين يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات مرتبطة بالأداء، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني يراجع حاليا الوثائق الرسمية تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن اللاعب، البالغ من العمر 18 عاما، سيقوم بتمديد عقده مع الأهلي لموسم إضافي، حفاظًا على حقوق النادي الأحمر، في حال قرر برشلونة عدم تفعيل بند الشراء بنهاية فترة الإعارة.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة كادت أن تتعثر، بعدما انتظر برشلونة نحو خمسة أيام للحصول على الوثائق المطلوبة من النادي الأهلي، وهو ما دفع النادي الإسباني للتفكير جديا في إلغاء الاتفاق، قبل تجاوز العقبات التي واجهت إتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن النقطة الوحيدة المتبقية تتعلق بالتزام برشلونة بقواعد اللعب المالي النظيف، خاصة أن المتغيرات المرتبطة بالأداء تحتسب ضمن الرواتب، وهو ما قد يحسم بعد رحيل محتمل للاعب مباكي فال عن صفوف برشلونة أتلتيك.

واختتمت سبورت تقريرها بالتأكيد على أنه فور توقيع الاتفاق الرسمي، سيسافر حمزة عبد الكريم إلى إسبانيا للانضمام إلى فريق المدرب جوليانو بيليتي والمشاركة في التدريبات.

