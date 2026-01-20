الثلاثاء 20 يناير 2026
إجراء حاسم من تعليم القليوبية بعد تداول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية بالقليوبية، قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشئون القانونية، وذلك على خلفية واقعة تداول إجابات امتحان الشهادة الإعدادية في اللغة الانجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالقليوبية  

وأكدت المديرية أنها تمكنت من التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تداول امتحان اللغة الإنجليزية، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، وذلك عقب الفحص والمتابعة الدقيقة لما تم تداوله، واتخاذ الإجراءات الفورية للتحقق من الواقعة.

ضبط المسئول عن تداول إجابات امتحانات الاعدادية بالقليوبية 

وأوضحت  مديرية التعليم بالقليوبية أن القرار يأتي في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس العملية التعليمية.
كما شددت المديرية على استمرار المتابعة الدقيقة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي محاولات غش أو تسريب، تنفيذًا لتعليمات القيادات التعليمية، وضمانًا لحقوق الطلاب.

ومن جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية، وتوفير مناخ هادئ وآمن يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

كان طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية قد أدوا في أول أيام امتحانات الإعدادية 2026، الخميس الماضي، امتحانات مواد التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تلتها مادة التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

