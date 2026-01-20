الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

تحت شعار "انضباط وهدوء"، مدير تعليم دمياط يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

قام ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم بجولة تفقدية موسعة لمتابعة لجان الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة، وذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظة دمياط بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية. 

زيارة ميدانية لإدارتي فارسكور ودمياط التعليمية

وشملت الجولة التفقدية زيارة إدارتي فارسكور ودمياط التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة سير العمل في لجان مدارس: مناع خليل الإعدادية، كفر أبو عظمة الإعدادية، الشهيد أحمد المنير الإعدادية بنات، والشهيد أحمد المرشدي الإعدادية.

 

توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب

وحرص  ياسر عمارة خلال الجولة على التأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب، ومعالجة أي عقبات قد تواجههم، مشددًا على ضرورة خلق مناخ هادئ يضمن أداء الامتحانات في جو من التركيز والانضباط.

حوار مباشر مع الطلاب حول الامتحانات

أجرى وكيل الوزارة حوارات ودية مع الطلاب داخل اللجان لاستطلاع آرائهم حول نظام ورق "البوكلت" ومدى وضوح الأسئلة وتنسيق الورقة الامتحانية، كما ناقشهم في مستوى امتحانات مادة اللغة الإنجليزية والهندسة، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت وفق المعايير الفنية ولم ترد أي شكاوى غامضة.

 

تأكيد على الانضباط ومنع الغش

وأثنى  ياسر عمارة على مستوى الانضباط والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا على منع الغش بكافة الوسائل، والتواجد الأمني والإداري المكثف بمحيط المدارس، وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان، مشددًا على أن الهدف الأول هو مصلحة الطالب وتمكينه من استرجاع مجهوده الدراسي طوال العام في ورقة الإجابة بكل طمأنينة.

