رئيس مياه القليوبية يتابع هبوطا أرضيا بشبكة الصرف الصحي بالقلج

رئيس شركة مياة القليوبية
رئيس شركة مياة القليوبية يتابع هبوط ارضي، فيتو
 أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، متابعة ميدانية لموقع هبوط أرضي لفرعتين صرف صحي بمنطقة التيل الوسطاني بقرية القلج، في إطار المتابعة المستمرة للأعطال الطارئة وحرصًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وخلال تواجده بالموقع، اطّلع رئيس الشركة على أسباب الهبوط وحالة الشبكة، ووجّه بسرعة التدخل الفوري ورفع درجة الاستعداد، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة العمل على مدار الساعة للحد من أي آثار سلبية ناتجة عن الهبوط.

كما تفقد المهندس محمد إبراهيم فودة محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة التيل الوسطاني بقرية القلج مدينة الخانكة، حيث تابع أعمال تطهير مطبق الدخول بالمحطة، وأعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، مشددًا على استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهير لضمان كفاءة التشغيل وانتظام الخدمة.


ووجّه رئيس الشركة بسرعة تنفيذ بدالة مؤقتة لضمان استمرار خدمة الصرف الصحي وعدم تأثر المواطنين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والإحلال والتجديد اللازمة.

وأوضح أن الفرعتين الهابطتين محل الهبوط تندرجان ضمن مشروع الصرف الصحي بمنطقة التيل الوسطاني، والذي لا يزال في حوزة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ الأعمال اللازمة بعد التنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي، وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

