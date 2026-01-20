الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن امتحان الإنجليزي: يحتاج إلى وقت أطول

امتحان اللغة الانجليزية
امتحان اللغة الانجليزية الاعدادية بالقليوبية،فيتو
تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أدوه اليوم، حيث اشتكى عدد من الطلاب من طول الامتحان، خاصة سؤال اختيار الإجابة الصحيحة، مؤكدين أنه استغرق وقتًا أطول من الزمن المحدد وأثر على قدرتهم على مراجعة باقي الأسئلة.

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول امتحان اللغة الإنجليزية 

في المقابل، رأى طلاب آخرون أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن معظم الأسئلة كانت مباشرة وواضحة، باستثناء بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تركيز ووقت إضافي.

واستبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشؤون القانونية، وذلك على خلفية واقعة تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة. 

وعلى صعيد متصل، قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشؤون القانونية، وذلك على خلفية واقعة تداول نماذج  امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المديرية أنها تمكنت من التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تداول الامتحان، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أوضحت مديرية التعليم بالقليوبية  ان المتابعة مستمرة امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية  ، بما يضمن إعطاء كل طالب حقه كاملًا، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات والتصحيح بجميع الإدارات التعليمية.

وشددت المديرية على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات غش أو تسريب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وحرصًا على مصلحة الطلاب. 

