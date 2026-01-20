ضبط المتورط في تداول إجابات امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية بالقليوبية

18 حجم الخط

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تمكنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية على مواقع التواصل.

وتم تحديد اللجنة بإدارة قها التعليمية كما تم ضبط المتورط في الواقعة.

ويشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـ محافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026.

