ضبط المتورط في تداول إجابات امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية بالقليوبية

ضبط المسؤل عن تداول
ضبط المسؤل عن تداول امتحانات الاعدادية بالقليوبية، فيتو
الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تمكنت مديرية التربية والتعليم  بالقليوبية من التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية على مواقع التواصل. 

وتم تحديد اللجنة بإدارة قها التعليمية كما تم ضبط المتورط في الواقعة. 

شراكة جديدة بين محافظة القليوبية وجامعة بنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وكيل تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية (صور)

ويشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـ محافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026. 

