مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية صباح اليوم داخل مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية بالمديرية، لمتابعة انطلاق أعمال توزيع أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

مدير تعليم القليوبية يُشرف على ساعة الصفر لتوزيع أسئلة الشهادة الإعدادية

جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفي خطوة تعكس أعلى درجات الحرص على الشفافية وتكافؤ الفرص،

رافق مدير المديرية خلال الجولة تامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية، حيث تمت المتابعة وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة وسرية عملية التوزيع.

تسليم أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية، لمندوبي الإدارات التعليمية

وخلال تواجده داخل المطبعة السرية، تابع مصطفى عبده عمليات تسليم أوراق الامتحانات لمندوبي الإدارات التعليمية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية المحددة لوصول الأسئلة إلى مقار اللجان دون أي تأخير، والتأكد من سلامة أختام الصناديق، وتواجد اللجان المكلفة باستلام وتأمين الأسئلة بكل إدارة تعليمية حتى وصولها إلى أيدي الطلاب.

كما شدد على أهمية تفعيل التواصل الفوري بين المطبعة السرية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لرصد أي معوقات قد تطرأ أثناء عملية التوزيع أو على الطرق، والتعامل معها بحسم وسرعة.

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية

وأكد مدير تعليم القليوبية أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات، مشددًا على أن «أمن الامتحان خط أحمر»، وموجهًا الشكر لرجال الأمن وكافة الكوادر التعليمية المرابطة داخل المطبعة السرية، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على سرية وسلامة العملية الامتحانية.

وأشار مصطفى عبده إلى أن ما يجري داخل المطبعة السرية يمثل رسالة طمأنة لكل أسرة، مفادها أن جهد الطالب محفوظ، وأن سيادة القانون والانضباط هما الأساس داخل لجان امتحانات القليوبية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية للفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ الامتحانات يوم الخميس 15 يناير 2026 بأداء امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين، إلى جانب امتحان التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية لمدة ساعة.

وتستكمل الامتحانات يوم السبت 17 يناير بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدي الطلاب يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية، ساعتين لكل مادة.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يُعقد يوم الأربعاء 21 يناير امتحانا العلوم لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير 2026 بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

