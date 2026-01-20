الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يبحث مع نواب البرلمان الطلبات المقدمة من المواطنين

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع
18

 عقد، الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع  النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم، والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه وزير التموين  إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب  أصحاب المنشآت التموينية. 

 

كما كلف وزير التموين  إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على  النواب.

اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور شريف فاروق وزير التموين الاتصال السياسي شريف فاروق وزير التموين وزير التموين

