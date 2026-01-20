نصائح لتقليل جوع الليل في الشتاء

18 حجم الخط

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يزداد الإحساس بالجوع خاصة في فترات الليل، ويرجع ذلك إلى احتياج الجسم للطاقة والتدفئة.

لكن الإفراط في الأكل ليلا قد يؤدي إلى زيادة الوزن واضطرابات الهضم، مايزعج الفتيات كثيرا لعدم قدرتهن على التحكم فى الشعور بالجوع ليلا.

نصائح لتقليل جوع الليل فى الشتاء

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نصائح لتقليل جوع الليل فى الشتاء، منها:-

تناول عشاء متوازن، ووجبة العشاء تلعب دور مهم في التحكم في الجوع الليلي، ويجب الحرص على أن تحتوي على بروتين مثل البيض، أو الزبادي، أو الفول، أو الدجاج المشوي، وألياف مثل الخضروات أو الحبوب الكاملة، أو دهون صحية بكميات معتدلة، فالوجبة المتوازنة تمنحك شعور بالشبع لفترة أطول.

عدم تجاهل وجبة العشاء، لأن تخطي العشاء بدعوى تقليل السعرات قد يأتي بنتيجة عكسية، حيث يزداد الجوع قبل النوم، مما يدفعنا لتناول أطعمة غير صحية، والأفضل هو عشاء خفيف ومغذى.

شرب مشروبات دافئة، لأنها تساعد على الشعور بالراحة والشبع، مثل كوب حليب دافئ، أو أعشاب مثل النعناع أو اليانسون أو الزنجبيل، أو قرفة بالحليب، وهذه المشروبات تقلل الرغبة في تناول الطعام ليلا.

زيادة تناول البروتين خلال اليوم

البروتين يقلل الشهية ويوازن مستوى السكر في الدم، لذا يجب الحرص على توزيعه على وجباتكِ اليومية لتقليل نوبات الجوع المسائية.

اشغال الوقت قبل النوم، لأن الملل من أهم أسباب الجوع الليلي، لذا حاولي القراءة، ومشاهدة برنامج هادئ، أو ممارسة تمارين الاسترخاء، لأن الانشغال يقلل التفكير في الطعام.

شرب كمية كافية من الماء، وأحيانا يختلط الشعور بالعطش مع الجوع، خاصة في الشتاء، لذا يجب شرب الماء بانتظام حتى مع عدم الإحساس بالعطش.

الحصول على نوم جيد، لأن قلة النوم تزيد إفراز هرمونات الجوع، مما يؤدي إلى الرغبة في الأكل ليلا، والنوم المنتظم والعميق يساعد في التحكم بالشهية.

اختيار وجبات خفيفة صحية عند الحاجة إذا شعرنا بالجوع، مثلزحفنة مكسرات، أو ثمرة فاكهة، أو زبادي، مع تجنب الحلويات والوجبات الدسمة.

إقلال السكريات والنشويات مساء، فالسكريات تسبب ارتفاع سريعً في السكر ثم هبوطه، مما يزيد الشعور بالجوع، لذا يفضل استبدالها بأطعمة غنية بالألياف.

الاهتمام بالتدفئة الجيدة، وأحيانا يشعر الجسم بالجوع بسبب البرد، لذا ارتداء ملابس دافئة أو استخدام بطانية قد يقلل الرغبة في تناول الطعام.

