كيف تحافظين على وزنكِ في الشتاء، فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تُشكّل تحديًا حقيقيًا للنساء في الحفاظ على الوزن المثالي، فبرودة الطقس، وقِصر النهار، وقلة الحركة، وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة الدافئة والغنية بالسعرات، كلها عوامل تفتح الشهية بشكل مستمر وتجعل السيطرة على الوزن أمرًا صعبًا.





لكن الجوع المتكرر في الشتاء ليس عدوكِ بالضرورة، بل يمكن التعامل معه بذكاء وتحويله إلى وسيلة للحفاظ على صحتكِ ووزنكِ دون حرمان أو ضغط نفسي.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الحفاظ على الوزن في الشتاء لا يعني محاربة الجوع أو حرمان النفس، بل يعني الذكاء في الاختيار، والوعي بالجسم، وتنظيم اليوم، فالجوع المستمر رسالة من جسمكِ، فإذا فهمتِها وتعاملتِ معها بوعي، ستعبرين الشتاء بسلام، وصحة، وثقة في نفسكِ.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، بشكل عملي وواقعي كيف تحافظين على وزنكِ في الشتاء رغم الجوع المستمر، من خلال فهم الأسباب، وتغيير العادات الغذائية، وإدارة نمط الحياة بطريقة متوازنة.





لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟



الشعور بالجوع المتكرر في الشتاء له أسباب علمية ومنطقية، من أهمها:

انخفاض درجات الحرارة: الجسم يحتاج إلى طاقة أكبر للحفاظ على درجة حرارته، فيُرسل إشارات بالجوع.

انخفاض التعرض لأشعة الشمس: ما يؤثر على هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج، فنلجأ للطعام كتعويض.

الكسل وقلة الحركة: قلة النشاط تقلل من كفاءة حرق الدهون، فيشعر الجسم بالجوع دون حاجة حقيقية.

العادات الشتوية: مثل الإكثار من المشروبات الساخنة المُحلّاة والحلويات.

فهم هذه الأسباب هو الخطوة الأولى للتحكم في الوزن.

مواجهة جوع الشتاء

لا تحاربي الجوع… بل افهميه

أكبر خطأ تقع فيه النساء هو محاولة قمع الجوع تمامًا، مما يؤدي لاحقًا إلى نوبات أكل مفرط. الحل ليس في التقليل الشديد أو الحرمان، بل في اختيار ذكي لما نأكله.

اسألي نفسكِ قبل الأكل:

هل هذا جوع حقيقي أم ملل؟

هل أحتاج طاقة أم راحة نفسية؟

هذا الوعي البسيط يغيّر علاقتكِ بالطعام تمامًا.



اختاري أطعمة تُشبع وتدفئ دون زيادة الوزن



في الشتاء، ركزي على الأطعمة التي تمنح الشبع لفترة طويلة وتساعد على استقرار سكر الدم، مثل:

البروتينات: البيض، البقوليات، الدجاج، السمك، الزبادي.

الألياف: الشوفان، الخضروات الشتوية، العدس، الفاصوليا.

الدهون الصحية: المكسرات، زيت الزيتون، الطحينة بكميات معتدلة.

هذه الأطعمة تُقلل نوبات الجوع المفاجئة وتحافظ على وزنكِ دون حرمان.

وجبات صغيرة ولكن ذكية



بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، جرّبي:

3 وجبات رئيسية متوازنة.

2–3 وجبات خفيفة صحية بينهما.

اختاري سناك يُشبع مثل:

كوب زبادي دافئ بالقرفة.

حفنة مكسرات.

تفاحة مع ملعقة زبدة فول سوداني طبيعية.

هذا التنظيم يمنع الشعور بالجوع الشديد ويُحافظ على معدل الحرق.

انتبهي للمشروبات الشتوية



المشروبات الساخنة سلاح ذو حدين. بعضها يُساعد على ضبط الشهية، وبعضها قد يكون سببًا خفيًا لزيادة الوزن.

المفيد: القرفة، الزنجبيل، الحلبة، الشاي الأخضر، النعناع.

الذي يجب الحذر منه: الهوت شوكليت، السحلب، القهوة المحلاة، مشروبات الكريمة.

حاولي استبدال السكر بالعسل أو القرفة، وقلّلي الإضافات الدسمة قدر الإمكان.

لا تهملي الماء حتى في البرد

كثير من النساء يقلّ شربهن للماء في الشتاء، رغم أن الجسم ما زال بحاجة إليه. الجفاف الخفيف قد يُفسَّر على أنه جوع.

ابدئي يومكِ بكوب ماء دافئ.

اشربي الماء أو الأعشاب بين الوجبات.

راقبي لون البول للتأكد من الترطيب الجيد.

شرب الماء يُقلل الشهية ويُحسّن عملية الحرق.

الحركة مهمة… حتى داخل المنزل

الشتاء ليس مبررًا للتوقف عن الحركة. لا تحتاجين صالة رياضية، يمكنك:

المشي في المكان.

تمارين التمدد صباحًا.

الرقص الخفيف.

الصعود والنزول على السلم.

10–20 دقيقة يوميًا تُحدث فرقًا حقيقيًا في الوزن والمزاج.

النوم وتنظيم النفسية مفتاح السيطرة على الشهية

قلة النوم تزيد هرمون الجوع وتُقلل هرمون الشبع. كما أن التوتر الشتوي يدفع للأكل العاطفي.

حاولي النوم 7–8 ساعات.

خصصي وقتًا لنفسكِ.

لا تستخدمي الطعام كمكافأة نفسية.

توازنكِ النفسي ينعكس مباشرة على وزنكِ.

الشتاء ليس موسم زيادة الوزن، بل يمكن أن يكون موسم عناية، دفء، وتوازن إذا أحسنتِ التعامل معه.

