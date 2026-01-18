سناك شتوي صحي، يمنع نوبات الجوع الليلي

18 حجم الخط

سناك شتوي صحي، في فصل الشتاء تزداد نوبات الجوع الليلي بشكل ملحوظ، خاصة عند النساء، بسبب برودة الطقس، وقصر ساعات النهار، واضطراب مواعيد النوم، وأحيانًا بسبب الضغط النفسي والرغبة في الشعور بالدفء والراحة.





وغالبًا ما تكون هذه النوبات سببًا مباشرًا لزيادة الوزن أو الإحساس بالذنب بعد تناول أطعمة غير صحية قبل النوم.



لذلك يصبح اختيار سناك شتوي صحي حلًا ذكيًا يمنع الجوع الليلي، ويشبع الجسم دون الإضرار بالصحة أو الوزن، وهو ما نستعرضه..



لماذا يزداد الجوع الليلي في الشتاء؟



في الشتاء يميل الجسم لطلب سعرات حرارية أعلى للحفاظ على الدفء، كما يقل شرب الماء وتزداد الرغبة في الأطعمة الدسمة أو السكرية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قلة الحركة واضطراب النوم قد يؤديان إلى انخفاض هرمون الشبع وارتفاع هرمون الجوع، ما يجعل الشعور بالجوع في ساعات متأخرة أمرًا شائعًا.





مواصفات السناك الشتوي الصحي



السناك المناسب لمنع نوبات الجوع الليلي يجب أن تتوفر فيه عدة عناصر:

يمنح إحساسًا بالدفء.

يحتوي على بروتين أو ألياف ليدوم الشبع أطول.

يكون خفيف الهضم ولا يسبب ثقلًا أو أرقًا.

خالٍ من السكريات المضافة والدهون الضارة.

لا يرفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ.



أفضل سناك شتوي صحي قبل النوم

1. كوب حليب دافئ مع إضافات ذكية

الحليب الدافئ من أشهر المشروبات الشتوية المهدئة، وهو غني بالبروتين والكالسيوم، ويساعد على الإحساس بالامتلاء. يمكن تحسين قيمته الغذائية بإضافة:

رشة قرفة لتنظيم السكر في الدم.

ملعقة صغيرة من الشوفان الناعم.

رشة زنجبيل أو كركم لتعزيز الدفء.

هذا السناك يقلل الرغبة في الحلويات الليلية ويساعد على النوم الهادئ.

2. الشوفان الدافئ (بوريدج)

الشوفان خيار مثالي لمنع الجوع الليلي، لأنه غني بالألياف ويمنح شبعًا طويل الأمد. يمكن تحضيره بالحليب أو الماء، مع إضافة:

شرائح تفاح أو كمثرى.

رشة قرفة.

ملعقة صغيرة من المكسرات المطحونة.

وجبة صغيرة من الشوفان الدافئ كفيلة بمنع نوبات الجوع دون تحميل المعدة عبئًا.

ريجيم بدون حرمان

3. شوربة خضار خفيفة

كوب صغير من شوربة الخضار الدافئة (كوسة، جزر، قرع، بروكلي) بدون كريمة أو دهون زائدة يمنح دفئًا وشبعًا ممتازًا. الشوربة تساعد أيضًا على ترطيب الجسم، وهو أمر يغفل عنه الكثيرون في الشتاء.

4. حفنة مكسرات مع مشروب دافئ

المكسرات مثل اللوز أو الجوز غنية بالدهون الصحية والبروتين، لكن يجب تناولها بكميات صغيرة. يمكن دمجها مع:

شاي أعشاب دافئ مثل اليانسون أو البابونج.

هذا المزيج يمنع الجوع العصبي ويهدئ الأعصاب قبل النوم.



5. الزبادي الدافئ قليلًا

قد يبدو غريبًا، لكن ترك الزبادي خارج الثلاجة قليلًا حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة ثم إضافة رشة قرفة أو عسل طبيعي (كمية بسيطة) يجعله سناكًا شتويًا مشبعًا ومفيدًا للهضم.

نصائح مهمة لتجنب الجوع الليلي



احرصي على تناول وجبة عشاء متوازنة تحتوي على بروتين وخضار.

اشربي الماء بانتظام حتى في الشتاء.

تجنبي السهر الطويل أمام الشاشات.

فرّقي بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي.

إذا شعرتِ بالجوع، اختاري سناكًا دافئًا بدل الأطعمة الباردة أو السكرية.

السناك الشتوي الصحي ليس عدوًا للرجيم أو الصحة، بل هو أداة ذكية لمنع نوبات الجوع الليلي والحفاظ على توازن الجسم والنفس. اختيار سناك دافئ غني بالبروتين أو الألياف يساعد على الإحساس بالشبع، ويدعم النوم الهادئ، ويحمي من الإفراط في الأكل. الأهم هو الاستماع للجسم وتلبية احتياجاته بوعي، دون حرمان أو إفراط.

