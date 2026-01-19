مستثمرو المنطقة الاستثمارية ببنها يوفرون 100 فرصة عمل جديدة داخل المنطقة

18 حجم الخط

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماعًا موسعًا مع مستثمري المنطقة الإستثمارية بـمدينة بنها لبحث مطالبهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، بحضور المهندس محمد فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندسة هناء طنطاوي مدير قطاع الكهرباء بالمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والأستاذ أحمد منصور مدير المنطقة الإستثمارية ببنها.

وخلال الاجتماع أعلن المستثمرون عن توفير أكثر من 100 فرصة عمل جديدة داخل المنطقة، كما تم بحث سرعة توريد لوحات الكهرباء وزيادة القدرات الكهربائية لمواكبة التوسعات المستقبلية، كما تم التنسيق لرفع كفاءة الطريق الفرعي الموازي للطريق الإقليمي والمؤدي مباشرة إلى المنطقة الإستثمارية بنها لتسهيل حركة الشاحنات والعاملين، بالإضافة إلى بحث توفير وسائل مواصلات منتظمة تربط المنطقة بالمدن المجاورة.

وأكد المحافظ حرصه على الزيارات الميدانية الدورية للمنطقة لمتابعة سير العمل وتذليل أي معوقات، مشيرًا إلى دور المنطقة الإستثمارية في جذب الإستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

