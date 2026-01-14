تعرف على الجدول، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية غدًا

18 حجم الخط

تنطلق غدًا الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026 بمحافظة القليوبية، وذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، وسط استعدادات مكثفة من قبل المديرية والإدارات التعليمية، لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

ويؤدي الطلاب في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية مادة امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية لمدة ساعة.

وتستكمل الامتحانات يوم السبت 17 يناير بأداء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدي الطلاب يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية، ساعتين لكل مادة.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يُعقد يوم الأربعاء 21 يناير امتحانى العلوم لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

وشدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.

وأكد مدير المديرية أهمية انضباط اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، مع التطبيق الحازم لقانون مكافحة الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما وجّه بضرورة مراجعة جاهزية مقار اللجان من حيث الإضاءة والتهوية وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات، إلى جانب تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

