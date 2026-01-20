18 حجم الخط

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم بجولة تفقدية لمجزر كفر شكر "النصف آلي" بعد الانتهاء من أعمال تطويره الشاملة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور زغلول خضر مساعد وزيرة التنمية المحلية للمجاز، في خطوة تعكس الطفرة النوعية التي تشهدها المحافظة في ملف تطوير المجازر وتنمية الثروة الحيوانية.

محافظ القليوبية يتفقد مجزر كفر شكر "النصف آلي" بعد الانتهاء من تطويره

وأكد محافظ القليوبية أن المجزر يُمثل نموذجًا للمشروعات الصديقة للبيئة، حيث تم تزويده بوحدة "بيوجاز" ملحقة للاستفادة من فضلات الحيوانات في إنتاج الغاز، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى سماد عضوي عالي الجودة يُستخدم في ري وتسميد الحدائق العامة، مما يحقق مبادئ الاقتصاد الأخضر.

كما وجه محافظ القليوبية خالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على دعمها المستمر طوال فترة التنفيذ، مشيدًا بدور الوزارة في توريد مهمات "الكهروميكانيك" في مواعيدها المحددة، وهو ما ساهم في إنجاز المشروع وفقًا للجدول الزمني المقرر وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة.

جدير بالذكر أن المجزر مُقام على مساحة إجمالية تبلغ 2149 مترًا مربعًا، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 15 حيوانًا في الساعة، ويعد هذا الصرح الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يتم إنشاؤه وفقًا لـ " الكود العالمي الدولي"، مما يضمن أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، كما يضم المجزر منظومة عمل متكاملة تشمل مبنى إداري، عنبران للذبح، وحظائر لإيواء الحيوانات ومحطة معالجة لصرف المجزر، محطة كهرباء، وخزان مياه بسعة 1000م3 بالاضافة الي ثلاجات متطورة لحفظ اللحوم، وشبكة حريق مطابقة للمواصفات القياسية وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك، ونظام مراقبة متكامل بالكاميرات لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

