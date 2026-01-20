الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة

طلاب الشهادة الإعدادية،
طلاب الشهادة الإعدادية، فيتو
تستعد لجان الامتحانات بمدارس الجيزة اليوم الثلاثاء، لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات مادتي الجبر والهندسة، وسط متابعة دقيقة من القائمين على سير العملية الامتحانية لضمان انضباط اللجان وتوفير بيئة هادئة للطلاب.
 

تعليمات هامة لطلاب الشهادة الإعدادية 

وأوضحت المديرية أن جميع الطلاب مطالبون بالالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان، والتحلي بـ الأخلاق الحميدة والاحترام المتبادل تجاه الزملاء والملاحظين، لضمان أداء الامتحانات بأفضل صورة ممكنة.
 

كما شددت على أن أي تصرف مخالف، مثل إثارة الشغب، رفع الصوت بطريقة غير لائقة، استخدام ألفاظ غير مناسبة، أو إتلاف محتويات المدرسة، سيعرض الطالب وولي أمره للمساءلة القانونية، مع إمكانية حرمانه من أداء الامتحان أو إلغاء امتحاناته وإعادة العام الدراسي، وفق القوانين المنظمة للعملية الامتحانية.
 

وأكدت المديرية أن أولياء الأمور لهم دور هام في متابعة أبنائهم وتوجيههم للالتزام باللوائح والتعليمات، لضمان توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.
 

واختتمت المديرية بيانها بالدعاء لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالنجاح والتوفيق، مؤكدين أن الانضباط والأدب والاحترام هما الطريق الحقيقي لتحقيق التفوق الدراسي.

