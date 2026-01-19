أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل الوزراء ومفتي الدول ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية.. رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني.. تشغيل قطارات جديدة في هذا الموعد

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

شددت وزارة التربية والتعليم على إتاحة فرص عادلة ومتساوية لجميع الطلاب، وبناء عليه أعلنت الوزارة أنه على طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة التأكد من موقفهم من إعادة اختبار TOFAS للبرمجة، وذلك لضمان أداء الاختبار بشكل سليم ومنظم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لكل طالب معرفة مدى أحقيته في إعادة اختبار البرمجة TOFAS من خلال الدخول على الرابط الرسمي.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف (أخصائي تخطيط ومتابعة) بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك ضمن مسابقة التعاقد المعلنة، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أن هذه النتيجة تتعلق بوظيفة أخصائي تخطيط ومتابعة فقط، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان الإلكتروني لباقي الوظائف تباعًا فور الانتهاء من أعمال الامتحان الالكتروني لكل منها، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء عبر ـ خلال الاتصال الهاتفي ـ عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل، وأن يديم على قداسته موفور الصحة والعافية، مؤكدا حرصه على إجراء هذا الاتصال للاطمئنان على سلامته، وتقديرا لمكانته في نفوس المصريين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الوزراء ومفتي الدول، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية، إلى جانب نخبة من العلماء المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تستضيفه مصر يومي ١٩ و٢٠ يناير ٢٠٢٦

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ألقى كلمة في مستهل اللقاء، رحّب خلالها بالسادة الحضور، معربًا عن تمنياته بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، عبر صياغة استراتيجيات موحدة لمواجهة الفكر المتطرف، ومناقشة دور المؤسسات الدينية في تعزيز استقرار المجتمعات.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي.

يأتي ذلك تلبية لرغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي، حيث قررت الهيئة تشغيل عدد 4 قطارات إضافية علي خط (القاهرة / أسوان والعكس ) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 بالإضافة إلى القطارات اليومية الأخرى.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة تشهد تباينًا ملحوظًا في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدًا نحو 18 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلًا.

وقالت منار غانم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الصقيع يتكون على المرتفعات في شمال وجنوب سيناء خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، محذرة من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في هذه المناطق.

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة سعيد عطية، تنبيهًا عاجلًا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بشأن ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط داخل لجان الامتحانات.

وأكدت المديرية على أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة والاحترام المتبادل بين الطلاب، محذرة من أن أي تصرف مخالف للنظام، مثل إثارة الشغب، رفع الصوت بطريقة غير لائقة، استخدام ألفاظ غير مناسبة، أو إتلاف أثاث المدرسة، سيعرّض الطالب وولي أمره للمساءلة القانونية.

