محافظ الجيزة يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون الاستثماري والسياحي (صور)

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السفيرة إيسيت رومان مالدونادو سفيرة جمهورية الدومينيكان لدى مصر، وذلك بديوان عام المحافظة، في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، بحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وعدد من ممثلي السفارة.



وخلال اللقاء، رحّب محافظ الجيزة بسفيرة جمهورية الدومينيكان، مؤكدًا عمق العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين مصر وجمهورية الدومينيكان، وحرص المحافظة على توسيع آفاق التعاون مع مختلف الدول الصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.



أوجه التعاون

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية واستثمارية واعدة، لما تضمه من مواقع أثرية عالمية، وبنية تحتية متطورة، ومشروعات تنموية كبرى، مشيرًا إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية وتبادل التجارب والخبرات الناجحة، خاصة في مجالات التنمية المحلية، وتطوير البنية التحتية، والسياحة الثقافية.



من جانبها، أعربت السفيرة إيسيت رومان مالدونادو عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بما تشهده محافظة الجيزة من جهود تنموية ومشروعات خدمية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدة تطلع جمهورية الدومينيكان إلى تعزيز التعاون مع محافظة الجيزة خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح الجانبين.



وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



