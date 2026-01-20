الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي وتطوير الطرق بقرى أبو النمرس (صور)

جولة نائب محافظ الجيزة
جولة نائب محافظ الجيزة
18 حجم الخط

 أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية موسعة بعدد من قرى مركز أبو النمرس، شملت قرى المنوات وميت شماس وميت قادوس، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصرف الصحي وتطوير الطرق، والوقوف على مطالب وشكاوى المواطنين.
 

متابعة مشروع الصرف الصحي بقرية ميت شماس
 

وخلال الجولة، تابع نائب محافظ الجيزة ميدانيًا مشروع الصرف الصحي بقرية ميت شماس، حيث اطلع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ووجه بسرعة إزالة أي معوقات قد تواجه المشروع، بما يضمن الانتهاء منه في التوقيتات المحددة ودخوله الخدمة الفعلية لخدمة الأهالي.
 

1

 

تفقد الوصلات المنزلية بالمنوات وميت قادوس

كما تفقد نائب المحافظ أعمال الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي بقرى المنوات وميت قادوس، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

تطوير وتوسعة طرق حيوية استعدادًا للرصف
 

وشملت الجولة تفقد أعمال التطوير والتوسعة بطريق علي سلامة بقرية المنوات، إلى جانب طريق الحيطة الحمراء بمنطقة شبرامنت، وذلك لربط طريق جسر الصليبة بالطريق اللبيني، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.
 

متابعة النظافة ورفع الإشغالات
 

واختتم نائب محافظ الجيزة جولته بمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل قرى الوحدة المحلية للمنوات، حيث وجه برفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحسين مستوى البيئة والصحة العامة.
 

لقاء موسع مع المواطنين
 

كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين بقرى الوحدة المحلية للمنوات، حيث استمع إلى شكاواهم ومطالبهم، ووجه بدراسة المشكلات المطروحة والعمل على حلها بشكل فوري وفق الإمكانيات المتاحة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي الجدول الزمنى المحدد بقرية المنوات مشروعات الصرف الصحي نائب محافظ الجيزة نائب المحافظ

مواد متعلقة

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة

أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل الوزراء ومفتي الدول ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية.. رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني.. تشغيل قطارات جديدة في هذا الموعد

تعليم الجيزة تطلق تحذيرا هاما لطلاب الشهادة الإعدادية

مدير صحة الجيزة: خطة شاملة لتطوير مستشفى الصدر وزيادة أسرة الرعاية المركزة

تأمين طبي شامل بلجان الإعدادية بالجيزة لضمان سلامة الطلاب أثناء الامتحانات

التعليم تطلق تنبيها هاما لطلاب أولى ثانوي، رابط ومواعيد إعادة اختبار البرمجة

من المخلفات إلى فرص خضراء، محمية نبق تطلق نموذجا جديدا للتنمية البيئية

الجيزة والبنك الأهلي يطلقان شراكة لتمويل ودعم المستثمرين بالمناطق الصناعية
ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

"صنع في مصر" يغزو سوق الهواتف، كيف تحولت مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الموبايلات؟

البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة، تفاصيل أول اجتماع للجنة التشريعية بالنواب

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية