نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي وتطوير الطرق بقرى أبو النمرس (صور)

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية موسعة بعدد من قرى مركز أبو النمرس، شملت قرى المنوات وميت شماس وميت قادوس، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصرف الصحي وتطوير الطرق، والوقوف على مطالب وشكاوى المواطنين.



متابعة مشروع الصرف الصحي بقرية ميت شماس



وخلال الجولة، تابع نائب محافظ الجيزة ميدانيًا مشروع الصرف الصحي بقرية ميت شماس، حيث اطلع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ووجه بسرعة إزالة أي معوقات قد تواجه المشروع، بما يضمن الانتهاء منه في التوقيتات المحددة ودخوله الخدمة الفعلية لخدمة الأهالي.



تفقد الوصلات المنزلية بالمنوات وميت قادوس

كما تفقد نائب المحافظ أعمال الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي بقرى المنوات وميت قادوس، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



تطوير وتوسعة طرق حيوية استعدادًا للرصف



وشملت الجولة تفقد أعمال التطوير والتوسعة بطريق علي سلامة بقرية المنوات، إلى جانب طريق الحيطة الحمراء بمنطقة شبرامنت، وذلك لربط طريق جسر الصليبة بالطريق اللبيني، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.



متابعة النظافة ورفع الإشغالات



واختتم نائب محافظ الجيزة جولته بمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل قرى الوحدة المحلية للمنوات، حيث وجه برفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحسين مستوى البيئة والصحة العامة.



لقاء موسع مع المواطنين



كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين بقرى الوحدة المحلية للمنوات، حيث استمع إلى شكاواهم ومطالبهم، ووجه بدراسة المشكلات المطروحة والعمل على حلها بشكل فوري وفق الإمكانيات المتاحة.



